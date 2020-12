Recenzia: Jon M. Huntsman: Vítězové nikdy nepodvádejí

Čítať, opakovať tisíckrát, najradšej zarámovať. Taká banalita ako dobro, poctivosť čestnosť sa vekmi stala klišé, ktoré každý omieľa a recituje, až je ho zbytočné dodržiavať.

Sú predsa nevinné lži, pravdy, ktoré môžu spôsobiť bolesť iným (tak sa im vyhneme), zažmúrenie oka čestnosti pre lepší zárobok, neférové prilepšenie si (veď to robím pre rodinu), aj vulgátnejšie “veď každý odrbáva”. Ani v ťažkých časoch (podtitul knihy) by sme to robiť nemali, a budeme mať nielen čisté svedomie, ale aj životnú pohodu a úspech. Presviedča o tom autor Jon M. Huntsman, ktorý začínal s holými rukami, vybudoval svetovú firmu a zaradil sa najbohatších ľudí Ameriky časopisu Forbes. Podnikať sa dá eticky, podanie ruky znamená platnosť a slovo je posvätné. Aj tak sa dajú udržavať vzťahy v rodine, zbohatnúť a byť bohatý. “Keď sa snažíte hrať hry života podľa pravidiel, pomáha vám nerobiť rozdiel medzi rodinou, vierou a kariérou.” Pritom pripomína: Morálne hodnoty sú ako detská hra, nie je to žiadna veda. Princípy z detstva sa nezmenia jednoducho len preto, že sme sa presunuli z ohrádok s pieskom do budov s mnohými stolami. Huntsman ide až do vyšších mét. Jeho cieľom je nájsť liek na rakovinu a financuje jeho vývoj a výskum. Iste, je to splnený americký sen, ktorý sa väčšine nepodarí. Ale ak každý čitateľ knihy aplikuje do svojho života, či práce aspoň jednu črepinu tejto knihy, bude čitateľ a jeho život aspoň o nanočasticu lepší.Vypísať len niekoľko múdrych myšlienok z knihy nie je jednoduché. Mnohé sú známe, ale viaceré budú nováčikmi v mozaike múdrosti života, či rád, pro ktorých siahame najmä v časoch, keď je životná sínusoida dolu. Aj na to má múdry autor teóriu: “Kríza nám dáva možnosť objaviť v sebe skryté rezervy, o ktorých by sme sa inak nedozvedeli, získať znovu potrebné sebavedomie, načerpať silu a problémy variešiť. Vďaka ťažkostiam sa ocitáme tvárou tvár k tomu, akí skutočne sme a čo sa skutočne počíta.” Pre bohatú paletu takýchto múdrych slov by mal byť výtlačok knihy súčasťou každej podnikateľskej knižnice.

Božena Simonidesová