Recenzia: Ken Follett: Zima sveta

Dočítali ste prvý diel Pán Titanov a pýtate sa, či siahnuť po druhom. Bezpochyby! Čakajú na vás nové príbehy lásky a, žiaľ, aj nová vojna.

Hlavní hrdinovia z prvého dielu majú deti, tie majú vzťahy a vlastné deti. Hrdinovia sú z rôznych krajín, žijú najmä v Nemecku, Anglicku, Amerike, Rusku. Prostredníctvom ich životov a vzťahov čitateľ dôkladne prenikne do zosnovania, priebehu I následkov vojny v každej z krajín. Druhá svetová, s celou ničotou, rodinnými tragédiami, vojnovými nešťastiami. Ako sa velí na fronte a ako sa na ňom umiera, a či je to vždy zbraňou nepriateľa. Od pozemných bitiek, cez námorné, letecké nálety až po nukleárne zbrane. Ak ste dosiaľ počuli len o počtoch obetí, vedzte, že vnímanie vojny cez smrti obľúbených hrdinov bude inzenzívnejšie.

V prvom dieli bojovníčka Angličanka Maud čakala počas vojny päť rokov na svojho tajného manžela, Nemca. Po opätovnom stretnutí si užívala vzťah s manželom a denne si dopriala predtým odopierané dotyky. Až do druhej svetovej vojny, do momentu, kedy manžela nacisti zbili na smrť. Ich mladá dcéra Carla prežila vojnové hrôzy rovnako intenzívne, na vlastné oči videla vraždy hendikepovaných detí a bojovala za ich zastavenie. A v okamihu úvahy, kedy sa Nemci vzdajú, “kedy sa vzdá človek, ktorý vôjde do dejín ako najdiabolskejší človek, ktorý chodil po tejto zemi”, nastalo oslobodenie Červenou armádou. Ale ani to nebolo to, na čo čakali. “Oslobodzovanie Červenou armádou zrejme nebude taká radostná udalosť ako sa všetci domnievali.” Rusi rabovali a znásilňovali. Mali záujem o nevinné dievča, ktoré prišlo o oboch rodičov. Carla sa jej zastala a ponúkla sa ju nahradiť. Postupne tak na ňu líhali ruskí osloboditelia - jeden, druhý, tretí, štvrtý… Zostala tehotná. Na knižnú scénu prichádza tretia generácia rodín, ktorých osudy sledujeme už v druhej knihe. Dej je akčný, plný prekvapení, sklamaní, ale aj šťastia a víťazstiev. Nadšenie čitateľa pokračovať v knihe je Follettová silná zbraň, ktorej ľahko podľahnú nielen milovníci historickej literatúry. Našťastie, po Zime sveta nasleduje aj tretí diel.

Božena Simonidesová